Силуанов оценил идею отменить накопительную часть пенсии

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает преждевременной отмену накопительную часть пенсии.
Силуанов оценил идею отменить накопительную часть пенсии
  • РИА Новости

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — цитирует главу Минфина ТАСС.

По его словам, надо создать людям условия, чтобы они могли накопить на достойную пенсию и имели минимальное сокращение своих доходов после завершения трудовой деятельности.

Силуанов предложил сначала выстроить такую систему и только после этого вернуться к столь «кардинальным предложениям».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

Как указывается в документе, идея накопительной пенсии дискредитирована в связи с постоянным увеличением так называемого периода дожития, что снижает размер выплат.

В Госдуме подчеркнули, что этот вопрос необходимо менять на законодательном уровне.

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