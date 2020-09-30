Силуанов оценил идею отменить накопительную часть пенсии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает преждевременной отмену накопительную часть пенсии.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — цитирует главу Минфина ТАСС.

По его словам, надо создать людям условия, чтобы они могли накопить на достойную пенсию и имели минимальное сокращение своих доходов после завершения трудовой деятельности.

Силуанов предложил сначала выстроить такую систему и только после этого вернуться к столь «кардинальным предложениям».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

Как указывается в документе, идея накопительной пенсии дискредитирована в связи с постоянным увеличением так называемого периода дожития, что снижает размер выплат.

В Госдуме подчеркнули, что этот вопрос необходимо менять на законодательном уровне.