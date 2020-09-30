Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы вечером в среду, 30 сентября, достигли 9 баллов.

Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

Основные заторы сформировались в центре Москвы — на Москворецкой, Болотной и Серебрянической набережных, на Никитском, Чистопрудном и Страстном бульварах, Новом Арбате, Большой Полянке, Садовое кольцо практически сомкнулось в пробках в обоих направлениях.

Затруднения наблюдаются на Третьем транспортном кольце, а также на участках МКАД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в последнее время стало поступать большое количество замечаний по сложной дорожной ситуации на Новой Риге.