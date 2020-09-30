Пробки в Москве достигли 9 баллов
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».
Основные заторы сформировались в центре Москвы — на Москворецкой, Болотной и Серебрянической набережных, на Никитском, Чистопрудном и Страстном бульварах, Новом Арбате, Большой Полянке, Садовое кольцо практически сомкнулось в пробках в обоих направлениях.
Затруднения наблюдаются на Третьем транспортном кольце, а также на участках МКАД.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в последнее время стало поступать большое количество замечаний по сложной дорожной ситуации на Новой Риге.