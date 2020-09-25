В Подмосковье прокомментировали ситуацию с пробками

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в последнее время стало поступать большое количество замечаний по сложной дорожной ситуации на Новой Риге.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с пробками
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Об этом Воробьёв рассказал в эфире телеканала «360».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик объяснил, что сейчас сложилась напряжённая транспортная ситуация на трассе М9 «Балтия», где увеличилось количество и без того традиционных пробок. Главной причиной увеличения заторов стал завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе.

«Для завершения работ закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. И в результате увеличилась транспортная нагрузка на М9 «Балтия». Пробка тянется до самого въезда в Красногорск, где также перегружено Ильинское шоссе», — отметил Гержик.

Он подчеркнул, что проблема решится уже скоро. Московские строители работают с опережением графика — движение удастся полностью запустить в несколько этапов уже к концу года. По плану развязка должна была быть введена в эксплуатацию в 2021 году.

До 4 октября пропускную способность Волоколамского шоссе при выезде из Красногорска в Москву планируют увеличить. Для этого к работающим двум полосам добавят ещё одну.

До середины октября количество полос увеличат также с внутренней стороны МКАД в сторону Ленинградского шоссе — с четырёх до семи.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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