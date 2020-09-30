Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу
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Об этом сообщает Life.ru.
«Перевод на дистанционную работу осуществляется по соглашению сторон — сотрудника и работодателя. Заключается оно в письменной форме. В дополнительном соглашении к трудовому договору в связи с переходом на удалёнку указываются условия работы, сроки и порядок оплаты», — цитирует издание эксперта.
Она пояснила, что такого понятия, как «удалёнка», в Трудовом кодексе не существует. Есть дистанционная работа.
Поэтому, как сообщает Ксения Михайличенко, этот документ нужно просматривать очень внимательно.
Сотрудники на дистанционной работе имеют те же самые права, что и их коллеги, которые трудятся в офисе.
Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.