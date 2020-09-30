Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу

Короткая ссылка
Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко прокомментировала ситуацию с переводом сотрудников в Москве на удалённую работу.
Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

«Перевод на дистанционную работу осуществляется по соглашению сторон — сотрудника и работодателя. Заключается оно в письменной форме. В дополнительном соглашении к трудовому договору в связи с переходом на удалёнку указываются условия работы, сроки и порядок оплаты», — цитирует издание эксперта.

Она пояснила, что такого понятия, как «удалёнка», в Трудовом кодексе не существует. Есть дистанционная работа.

Поэтому, как сообщает Ксения Михайличенко, этот документ нужно просматривать очень внимательно.

Сотрудники на дистанционной работе имеют те же самые права, что и их коллеги, которые трудятся в офисе.

Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить