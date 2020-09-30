В Москве состоялось вручение премии для разработчиков и изобретателей

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В Москве состоялось вручение премии «Новатор Москвы» для разработчиков и изобретателей.
В Москве состоялось вручение премии для разработчиков и изобретателей
  • РИА Новости

Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на данные пресс-службы столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Участники заявили на конкурс разноплановые и действительно перспективные разработки. Лучшие, по мнению экспертов, проекты удостоены денежных премий, которые помогут им в развитии. И безусловно, эти проекты будут полезны городу», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Всего на конкурс для изобретателей и разработчиков новейших городских решений было подано 483 заявки.

В финал вышли 30 проектов, 15 из них стали победителями.

Премия «Новатор Москвы» присуждалась в трёх номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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