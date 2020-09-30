В Удмуртии рассказали о закупке оборудования для исследования болезней сердца

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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал закупку для региона оборудования на 130,4 млн рублей для исследования болезней сердца.
В Удмуртии рассказали о закупке оборудования для исследования болезней сердца
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

«Именно проблемы с сердцем стояли на первом месте в статистике летальных случаев последние годы. В этом году мы закупили 17 единиц современного оборудования», — цитирует издание Бречалова.

Он отметил, что система для проведения операций на сосудах сердца поступила в том числе в республиканский клинико-диагностический центр, в глазовскую больницу приобрели компьютерный томограф, а аппарат УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга поставили в сарапульскую больницу.

Александр Бречалов заявил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — один из важных показателей нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё два фармацевтических завода появятся в технополисе «Москва».

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