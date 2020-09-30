В Удмуртии рассказали о закупке оборудования для исследования болезней сердца

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал закупку для региона оборудования на 130,4 млн рублей для исследования болезней сердца.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

«Именно проблемы с сердцем стояли на первом месте в статистике летальных случаев последние годы. В этом году мы закупили 17 единиц современного оборудования», — цитирует издание Бречалова.

Он отметил, что система для проведения операций на сосудах сердца поступила в том числе в республиканский клинико-диагностический центр, в глазовскую больницу приобрели компьютерный томограф, а аппарат УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга поставили в сарапульскую больницу.

Александр Бречалов заявил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — один из важных показателей нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё два фармацевтических завода появятся в технополисе «Москва».