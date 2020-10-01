В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить налог на доход для молодых предпринимателей, которые создали минимум пять рабочих мест. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

В своём обращении он отметил, что молодёжь способна генерировать новые бизнес-идеи, создавать предприятия и рабочие места и одним из очевидных стимулов заняться бизнесом могло бы стать создание для молодых людей особых льготных налоговых условий.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощённой системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, капитал в размере 250 тыс. рублей предлагается ввести для обучающихся по программам среднего профессионального образования.

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