В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить налог на доход для молодых предпринимателей, которые создали минимум пять рабочих мест. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что молодёжь способна генерировать новые бизнес-идеи, создавать предприятия и рабочие места и одним из очевидных стимулов заняться бизнесом могло бы стать создание для молодых людей особых льготных налоговых условий.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощённой системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, капитал в размере 250 тыс. рублей предлагается ввести для обучающихся по программам среднего профессионального образования.