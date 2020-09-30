В Госдуме призвали пересмотреть нормативы обеспечения инвалидов гигиеническими средствами

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В Госдуме заявили о необходимости пересмотреть нормативы обеспечения инвалидов гигиеническими средствами.
В Госдуме призвали пересмотреть нормативы обеспечения инвалидов гигиеническими средствами
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Нынешние нормативы обеспечения гигиеническими средствами не соответствуют реальным потребностям.

«Такие нормативы совершенно не отвечают реальности, особенно если говорить о детях-инвалидах. Об этом сообщают сами родители малышей», — цитирует издание обращение депутата Госдумы Айрата Фаррахова министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Он также заметил, что все, у кого есть дети, прекрасно понимают, что этого совершенно недостаточно.

В своём обращении депутат попросил главу Минтруда Антона Котякова высказать позицию министерства по поводу идеи уменьшить нормативные сроки использования абсорбирующего белья и подгузников для детей-инвалидов.

«Люди, которые ко мне обращались, просят увеличить норматив хотя бы в полтора раза, даже не в два», — сообщил Фаррахов.

Разумеется, добавил он, для этого придётся увеличить финансирование. Именно поэтому нужно заняться этой проблемой сейчас, ведь Госдума уже начинает рассматривать проект федерального бюджета, в том числе и Фонда социального страхования на 2021 год.

Ранее телеканал «360» сообщил, что одиннадцатиклассник Даня Никитин из Подмосковья разработал бюджетный вариант манипулятора для управления протезом руки.

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