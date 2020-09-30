Эпидпорог ОРВИ в Крыму превышен на 11% впервые за 15 лет
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Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
«У нас продолжается подъём сезонной заболеваемости. Эпидемические пороги — в целом в Крыму превышены на 11%... Такой ситуации у нас не было 15 лет», — цитирует её РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, в Симферополе порог заболеваемости ОРВИ превышен на 17%.
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