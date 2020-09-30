Эпидпорог ОРВИ в Крыму превышен на 11% впервые за 15 лет

Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Крыму превышен на 11% впервые за 15 лет, сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.

Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

«У нас продолжается подъём сезонной заболеваемости. Эпидемические пороги — в целом в Крыму превышены на 11%... Такой ситуации у нас не было 15 лет», — цитирует её РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, в Симферополе порог заболеваемости ОРВИ превышен на 17%.

Ранее в Крыму назвали контролируемой, но нестабильной и напряжённой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН назвал главный козырь в борьбе с COVID-19.