За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов

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Иностранные партнёры отказались поставлять комплектующие для российских самолётов, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.
За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — цитирует его РИА Новости.

В Минпромторге отметили, что подобные действия Запада направлены на остановку отечественных проектов в области гражданского авиастроения.

В августе 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

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