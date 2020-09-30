За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов

Иностранные партнёры отказались поставлять комплектующие для российских самолётов, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — цитирует его РИА Новости.

В Минпромторге отметили, что подобные действия Запада направлены на остановку отечественных проектов в области гражданского авиастроения.

В августе 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.