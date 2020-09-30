Более 60 магазинов закрыто в Москве из-за нарушения санитарных норм

Власти Москвы по итогам проверок закрыли более 60 магазинов столицы из-за нарушения перчаточно-масочного режима, сообщил первый замглавы аппарата мэра города, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Всего на сегодняшний день (приостановили деятельность. — RT) 62 магазина продовольственной торговли, к ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — цитирует его ТАСС.

Немерюк добавил, что по итогам проверки сотрудниками департамента, полицией и Роспотребнадзором составлено более 15 тыс. протоколов об административной ответственности.

«В целом, за последние сутки ещё несколько магазинов было закрыто: закрыты магазины крупных сетей X5 Retail Group, «Дикси», закрыты несколько парикмахерских», — рассказал он.

Немерюк также подчеркнул, что проверки будут продолжены, и призвал предприятия обеспечить выполнение противоэпидемических мер сотрудниками и посетителями.

За минувшие выходные московские власти приостановили работу ещё 13 магазинов, в которых не соблюдался масочный режим.

ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима.