Более 60 магазинов закрыто в Москве из-за нарушения санитарных норм

Короткая ссылка
Власти Москвы по итогам проверок закрыли более 60 магазинов столицы из-за нарушения перчаточно-масочного режима, сообщил первый замглавы аппарата мэра города, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Более 60 магазинов закрыто в Москве из-за нарушения санитарных норм
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Всего на сегодняшний день (приостановили деятельность. — RT) 62 магазина продовольственной торговли, к ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — цитирует его ТАСС.

Немерюк добавил, что по итогам проверки сотрудниками департамента, полицией и Роспотребнадзором составлено более 15 тыс. протоколов об административной ответственности.

«В целом, за последние сутки ещё несколько магазинов было закрыто: закрыты магазины крупных сетей X5 Retail Group, «Дикси», закрыты несколько парикмахерских», — рассказал он.

Немерюк также подчеркнул, что проверки будут продолжены, и призвал предприятия обеспечить выполнение противоэпидемических мер сотрудниками и посетителями.

За минувшие выходные московские власти приостановили работу ещё 13 магазинов, в которых не соблюдался масочный режим.

ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить