Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская военная операция в Сирии была необходимой. Об этом он написал в статье, опубликованной в газете «Красная звезда».

В статье говорится, что 30 сентября исполнилось пять лет с начала российской военной операции по оказанию помощи Сирии в освобождении от террористических группировок.

Шойгу отметил, что Вооружённые силы России впервые в новейшей истории страны были применены «на столь удалённом театре военных действий».

По его словам, десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих и внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены из России в Сирию — на расстояние более 2,5 тыс. км с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

«Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — написал Шойгу.

Министр обороны отметил, что за время операции России в Сирии были уничтожены более 133 тыс. боевиков. По его словам, задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным пять лет назад, «полностью выполнена».