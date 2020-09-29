В Генпрокуратуре рассказали о проверке по факту ДТП в Калининградской области
- РИА Новости
«Учитывая особую сложность расследования ДТП с массовым числом пострадавших и общественный резонанс, прокурором области принято решение об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче в отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России», — говорится в сообщении.
Там отметили, что одновременно прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения, в рамках которой будет дана оценка как состоянию дорожного полотна и обочин, так и действиям ответственных должностных лиц.
Ранее стало известно, что по факту ДТП возбуждено два дела — о нарушении правил дорожного движения и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В воскресенье, 27 сентября, в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком.
По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу, погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребёнок, за помощью обратились 24 человека, четверо из них — в тяжёлом состоянии в больницах.