В Генпрокуратуре рассказали о проверке по факту ДТП в Калининградской области

Короткая ссылка
Прокуратура Калининградской области после ДТП в Калининградской области, где погибли шесть человек, проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также действия ответственных должностных лиц. Об этом RT заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
В Генпрокуратуре рассказали о проверке по факту ДТП в Калининградской области
  • РИА Новости

«Учитывая особую сложность расследования ДТП с массовым числом пострадавших и общественный резонанс, прокурором области принято решение об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче в отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

Там отметили, что одновременно прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения, в рамках которой будет дана оценка как состоянию дорожного полотна и обочин, так и действиям ответственных должностных лиц.

Ранее стало известно, что по факту ДТП возбуждено два дела — о нарушении правил дорожного движения и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В воскресенье, 27 сентября, в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком.

По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу, погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребёнок, за помощью обратились 24 человека, четверо из них — в тяжёлом состоянии в больницах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить