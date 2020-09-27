В Калининградской области возбудили два дела после ДТП с автобусом

В Калининградской области по факту ДТП с автобусом и грузовым автомобилем возбуждено второе уголовное дело.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Калининградской области Ирину Ивонинскую.

По её словам, дела возбуждены по ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения) и по ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По требованию прокурора Калининградской области оба дела изъяты из производства органов полиции и переданы для расследования в следственное управление СК России по Калининградской области», — заявила она.

Ранее сообщалось об одном деле по факту ДТП в Калининградской области.

В результате ДТП погибли семь человек и порядка десяти пострадали.