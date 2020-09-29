В Московской области рассказали о ситуации с заболеваемостью в школах

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В Подмосковье рассказали о ситуации с заболеваемостью в школах.
В Московской области рассказали о ситуации с заболеваемостью в школах
  • РИА Новости

«За последнюю неделю отмечается незначительный подъём сезонной заболеваемости ОРВИ. Отмечено превышение эпидпорогов среди детей от семи до 14 лет на 0,8%. По COVID-19 тоже наблюдается подъём заболеваемости», — цитирует телеканал «360» главного санитарного врача региона Ольгу Микаилову.

Она добавила, что не видит на сегодняшний день критической ситуации по школам.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил следить за ситуацией до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.

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