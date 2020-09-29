Автоэксперт прокомментировал идею увеличения штрафа за вождение в нетрезвом виде

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Автоюрист Сергей Радько в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею увеличения штрафа за вождение в нетрезвом виде.

«На мой взгляд, надо думать не над тем, как наказать пьяного, если он уже оказался за рулём и тем более кого-то убил, а над тем, как бы он там не оказался», — цитирует издание эксперта.

Собеседник уверен, что, пока методы борьбы с пьянством не станут другими, ничего не изменится.

Радько подчеркнул, что это должна быть массовая антиалкогольная пропаганда.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.

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