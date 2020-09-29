В Томской области рекомендовали переводить сотрудников на удалённую работу

Оперативный штаб Томской области рекомендует представителям бизнеса перевести максимально возможную часть персонала на удалённый режим работы.

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.

«В первую очередь перевести тех работников, которые попадают в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Это рекомендовано в рамках профилактики коронавируса и сезонных заболеваний», — цитирует издание представителей администрации.

Перевести сотрудников на удалённую работу компаниям рекомендовали и в других регионах страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге написал об удалённой работе для сотрудников предприятий.