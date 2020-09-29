В Томской области рекомендовали переводить сотрудников на удалённую работу

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Оперативный штаб Томской области рекомендует представителям бизнеса перевести максимально возможную часть персонала на удалённый режим работы.
В Томской области рекомендовали переводить сотрудников на удалённую работу
  • Pixabay

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.

«В первую очередь перевести тех работников, которые попадают в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Это рекомендовано в рамках профилактики коронавируса и сезонных заболеваний», — цитирует издание представителей администрации.

Перевести сотрудников на удалённую работу компаниям рекомендовали и в других регионах страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге написал об удалённой работе для сотрудников предприятий.

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