Эксперт прокомментировал симптомы ВИЧ-инфекции

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Заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИДом Ольга Прохорова прокомментировала симптомы ВИЧ-инфекции.
Эксперт прокомментировал симптомы ВИЧ-инфекции
  • РИА Новости

«На начальных этапах ВИЧ-инфекция не проявляет никакой симптоматики. Это может длиться до пяти-семи лет. Но когда иммунная система ещё не выработала антитела, то возможны острые проявления ВИЧ-инфекции. Это подъём температуры, симптомы интоксикации», — рассказала в беседе с URA.RU эксперт.

На стадии вторичных проявлений заражённый может терять вес, кашлять, у человека могут появиться герпес, опухоли органов или лишай.

Чтобы вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, Прохорова советует сдавать тест в течение двух-трёх месяцев после так называемых рискованных ситуаций: прежде всего это незащищённый половой акт и употребление наркотиков инъекционным путём.

Ранее в беседе с НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о противопоказаниях к вакцинации.

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