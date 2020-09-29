Инфекционист дал рекомендации при появлении признаков простуды

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Ведущий инфекционист, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с «Российской газетой» дал рекомендации при появлении признаков простуды.
Инфекционист дал рекомендации при появлении признаков простуды
  • РИА Новости

«В первую очередь я бы хотел рекомендовать сделать прививку против гриппа, чтобы избежать заражения этим тоже далеко не безобидным вирусом. Если человек всё же заболел, а температура поднялась выше 38 градусов, вызывайте врача. Так же обратиться к врачу необходимо, если у человека появились симптомы простуды после возвращения из-за рубежа. В этом случае он обязательно должен сделать тест, а если заболел, потребуется сдать анализы всем, кто был с ним в контакте», — цитирует издание эксперта.

Также врач-инфекционист обратил внимание, что особенно бережное отношение должно быть к пожилым людям.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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