Малеев прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Ведущий инфекционист, советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Во-первых, нельзя отрицать сезонный фактор. Во многих регионах России уже далеко не лето, погода неустойчива, наблюдаются резкие колебания температуры. Это сказывается и на иммунитете слизистых, и на общем иммунитете и способствует заболеваемости COVID-19 и другими респираторными заболеваниями», — цитирует «Российская газета» эксперта.

Как пояснил Виктор Малеев, многие возвращаются из отпусков, также и учащиеся, и преподаватели вернулись в школы и вузы.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.