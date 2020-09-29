Малеев прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Короткая ссылка
Ведущий инфекционист, советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Малеев прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«Во-первых, нельзя отрицать сезонный фактор. Во многих регионах России уже далеко не лето, погода неустойчива, наблюдаются резкие колебания температуры. Это сказывается и на иммунитете слизистых, и на общем иммунитете и способствует заболеваемости COVID-19 и другими респираторными заболеваниями», — цитирует «Российская газета» эксперта.

Как пояснил Виктор Малеев, многие возвращаются из отпусков, также и учащиеся, и преподаватели вернулись в школы и вузы.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить