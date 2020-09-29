Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела «Нового величия»

Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела «Нового величия», признанным виновными в экстремизме, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Ранее приговор уже обжаловала защита, которая настаивает на оправдании.

В начале августа суд приговорил к срокам от четырёх лет условно до семи лет колонии семерых участников сообщества.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».