Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела «Нового величия»

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Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела «Нового величия», признанным виновными в экстремизме, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.
Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела «Нового величия»
  • РИА Новости

Ранее приговор уже обжаловала защита, которая настаивает на оправдании.

В начале августа суд приговорил к срокам от четырёх лет условно до семи лет колонии семерых участников сообщества.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

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