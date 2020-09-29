В России вылечились от коронавируса ещё 6479 пациентов

В России за сутки выписали 6479 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 952 399. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

РИА Новости

Накануне сообщалось о 2702 пациентах, вылечившихся от COVID-19. Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.