Арашуков рассказал об условиях содержания в СИЗО

Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков, находящийся в СИЗО «Лефортово», в беседе с членами ОНК сообщил о частых переводах из камеры в камеру, рассказали RT правозащитники.

«Меня уже 14 или 15 раз переводили, вот на днях опять перевели», — приводит слова Арашукова один из членов комиссии, посетивший его в изоляторе.

По его словам, в новой камере не работает телевизор, а в день заселения из вентиляционного отверстия вырвался клуб пыли.

«Чуть не задохнулись с сокамерником», — утверждает Арашуков.

Представитель администрации СИЗО пояснил ОНК, что пыль в камере могла появиться из-за продолжающихся работ по проведению капитального ремонта здания.

Переводы в разные камеры Арашуков, по словам членов ОНК, расценивает как форму давления на него.

Собеседник RT отметил, что Арашуков ранее в беседах с членами комиссии уже просил прекратить практику регулярных переводов в разные камеры.

Он также сказал ОНК, что, несмотря на неоднократные просьбы, так и не получил переданный в СИЗО родственниками светильник для чтения в связи с ухудшением зрения.

Ранее просьбу передать светильник в «Лефортово» ОНК высказал обвиняемый в государственной измене экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов.