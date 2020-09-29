Арашуков рассказал об условиях содержания в СИЗО

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RT
Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков, находящийся в СИЗО «Лефортово», в беседе с членами ОНК сообщил о частых переводах из камеры в камеру, рассказали RT правозащитники.
Арашуков рассказал об условиях содержания в СИЗО
  • РИА Новости

«Меня уже 14 или 15 раз переводили, вот на днях опять перевели», — приводит слова Арашукова один из членов комиссии, посетивший его в изоляторе.

По его словам, в новой камере не работает телевизор, а в день заселения из вентиляционного отверстия вырвался клуб пыли. 

«Чуть не задохнулись с сокамерником», — утверждает Арашуков. 

Представитель администрации СИЗО пояснил ОНК, что пыль в камере могла появиться из-за продолжающихся работ по проведению капитального ремонта здания. 

Переводы в разные камеры Арашуков, по словам членов ОНК, расценивает как форму давления на него.

Собеседник RT отметил, что Арашуков ранее в беседах с членами комиссии уже просил прекратить практику регулярных переводов в разные камеры. 

Он также сказал ОНК, что, несмотря на неоднократные просьбы, так и не получил переданный в СИЗО родственниками светильник для чтения в связи с ухудшением зрения. 

Ранее просьбу передать светильник в «Лефортово» ОНК высказал обвиняемый в государственной измене экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов.

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