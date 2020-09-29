РКН просит Twitter объяснить отсутствие аккаунта РИА Новости в выдаче

Роскомнадзор направил администрации Twitter Inc. письмо с просьбой объяснить отсутствие в поисковой выдаче социальной сети аккаунта РИА Новости.

«Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить, по каким причинам в поисковой выдаче социальной сети Twitter отсутствует аккаунт российского информационного агентства РИА Новости», — приводит агентство сообщение.

Как отметили в РКН, в результате действий, предпринятых администрацией Twitter Inc., пользователи соцсети, которые не были подписаны на аккаунт «РИА Новости», теперь не смогут найти его ни в России, ни в других странах.

Ведомство попросило в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий.

Ранее МИД призвал Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ.