Счётная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере в России остаётся неблагополучной, говорится в отчёте Счётной палаты.

Так, по данным специалистов, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые не всегда отвечают требованиям законодательства.

Как отметили в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.

Близка к критической и ситуация с официальными полигонами, указывается в сообщении. При нынешних темпах роста объёмов ТКО в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го, предупредили аудиторы.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 838 млн рублей девяти субъектам на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.