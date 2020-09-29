Счётная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
- АГН «Москва»
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Так, по данным специалистов, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые не всегда отвечают требованиям законодательства.
Как отметили в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.
Близка к критической и ситуация с официальными полигонами, указывается в сообщении. При нынешних темпах роста объёмов ТКО в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го, предупредили аудиторы.
Ранее сообщалось, что правительство выделило 838 млн рублей девяти субъектам на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.