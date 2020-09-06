Кабмин выделил регионам 838 млн рублей на вывоз бытовых отходов

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Правительство России выделило 838 млн рублей девяти регионам на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин выделил регионам 838 млн рублей на вывоз бытовых отходов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете», — говорится в документе.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции существенно возросла нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, особенно в сельской местности, отметили в правительстве.

Всего в 2020 году 76 регионам выделено более 9 млрд рублей на обеспечение бесперебойной работы операторов, занимающихся вывозом мусора.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обсудили ситуацию по основным направлениям работы в сфере охраны окружающей среды, утилизации и переработки мусора.

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