В Калининграде обсудили строительство экотехнопарка

В Калининграде обсудили ситуацию по основным направлениям работы в сфере охраны окружающей среды, утилизации и переработки мусора, строительство экотехнопарка.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные заседания экологического совета при правительстве Калининградской области.

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин обозначил основные направления работы в области сфере охраны окружающей среды: защита водных объектов на территории региона, планы по развитию обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Разработанные облправительством и региональным оператором по обращению с ТКО подходы к организации системы раздельного сбора являются лучшими в России. Удалось достигнуть существенных результатов: Калининград включён в топ-10 городов России по развитости и доступности раздельного сбора для жителей», — цитирует издание министра.

Также в ходе заседания совета представили проект экологического технопарка «Калининград».

Экотехнопарк обеспечит обработку 88% твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и 35% утилизации на территории региона. Проект включает в себя три объекта: мусоросортировочный комплекс, станцию обработки органоминеральных отходов и полигон.

Его мощность — до 350 тыс. тонн мусора в год, стоимость оценивается в 2,8 млрд рублей.

Запуск комплекса планируется в 2023 году.

Реализация проекта позволит закрыть два действующих полигона ТКО. Будет создано 276 рабочих мест.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.