Под Самарой жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой, в районе села Семёновка. Находившийся на борту пилот госпитализирован.

«Поступило сообщение о жёсткой посадке двухместного легкомоторного самолёта в 1 км к югу от н. п. Семёновка м. р. Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Согласно предварительным данным, самолёт совершил жёсткую посадку при попытке взлёта.

Пилот был доставлен в Кинель-Черкасскую ЦРБ.

Жертв и разрушений на земле нет.

Ранее в Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу.