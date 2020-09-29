Под Самарой жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт
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«Поступило сообщение о жёсткой посадке двухместного легкомоторного самолёта в 1 км к югу от н. п. Семёновка м. р. Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Согласно предварительным данным, самолёт совершил жёсткую посадку при попытке взлёта.
Пилот был доставлен в Кинель-Черкасскую ЦРБ.
Жертв и разрушений на земле нет.
Ранее в Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу.