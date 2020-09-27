В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу

В Нижегородской области легкомоторный самолёт совершил падение в Волгу.

«В 14:40 мск 27.09.2020 поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Информация оперативная и подлежит уточнению», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот.