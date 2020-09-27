В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу

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В Нижегородской области легкомоторный самолёт совершил падение в Волгу.
В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В 14:40 мск 27.09.2020 поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Информация оперативная и подлежит уточнению», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот.

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