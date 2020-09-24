В Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот

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После жёсткой посадки легкомоторного самолёта под Тулой, в результате которой погиб пилот, начата проверка. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
В Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Организована доследственная проверка по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Тульской области... Пилот, управлявший воздушным судном, погиб», — цитирует РИА Новости Марковскую.

Уточняется, что, по предварительной информации, самолёт «Бекас» совершил жёсткую посадку при проведении агрохимических работ в Каменском районе Тульской области.

Марковская заявила, что следователи выяснят все обстоятельства произошедшего инцидента и установят его причины.

В соответствии с результатами проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате произошедшего погиб пилот.

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