В Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот
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- РИА Новости
«Организована доследственная проверка по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Тульской области... Пилот, управлявший воздушным судном, погиб», — цитирует РИА Новости Марковскую.
Уточняется, что, по предварительной информации, самолёт «Бекас» совершил жёсткую посадку при проведении агрохимических работ в Каменском районе Тульской области.
Марковская заявила, что следователи выяснят все обстоятельства произошедшего инцидента и установят его причины.
В соответствии с результатами проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате произошедшего погиб пилот.