В Тульской области при жёсткой посадке самолёта погиб пилот

После жёсткой посадки легкомоторного самолёта под Тулой, в результате которой погиб пилот, начата проверка. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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РИА Новости