У председателя думы Владивостока подтверждён коронавирус
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«Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Отмечается, что число заболеваний коронавирусом снова начало увеличиваться.
Также сообщается, что решение о переведении думы на удалённый режим работы пока не принято.
27 июля сообщалось, что во Владивостоке за минувшие выходные составлено 56 протоколов за нарушение масочного режима.