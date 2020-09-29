У председателя думы Владивостока подтверждён коронавирус

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Председатель думы Владивостока Андрей Брик сдал положительный тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе думы.
У председателя думы Владивостока подтверждён коронавирус
  • © пресс-служба Думы Владивостока

«Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что число заболеваний коронавирусом снова начало увеличиваться.

Также сообщается, что решение о переведении думы на удалённый режим работы пока не принято.

27 июля сообщалось, что во Владивостоке за минувшие выходные составлено 56 протоколов за нарушение масочного режима.

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