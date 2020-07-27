Во Владивостоке прокомментировали нарушения масочного режима

Во Владивостоке за минувшие выходные составлено 56 протоколов за нарушение масочного режима.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на мэрию Владивостока, административные комиссии по проверке соблюдения масочного режима проводят рейды в разных районах города.

За выходные проведено 2070 разъяснительных бесед с гражданами, проверено 587 предприятий и 692 машины общественного транспорта. Составлено 56 административных протоколов.

Режим повышенной готовности действует в Приморье до 31 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области до 9 августа продлён режим повышенной готовности, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции.