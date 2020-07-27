Во Владивостоке прокомментировали нарушения масочного режима

Короткая ссылка
Во Владивостоке за минувшие выходные составлено 56 протоколов за нарушение масочного режима.
Во Владивостоке прокомментировали нарушения масочного режима
  • РИА Новости

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на мэрию Владивостока, административные комиссии по проверке соблюдения масочного режима проводят рейды в разных районах города.

За выходные проведено 2070 разъяснительных бесед с гражданами, проверено 587 предприятий и 692 машины общественного транспорта. Составлено 56 административных протоколов.

Режим повышенной готовности действует в Приморье до 31 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области до 9 августа продлён режим повышенной готовности, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить