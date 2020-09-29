В Петербурге рассказали об эпидемиологической обстановке в городе
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«Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники — люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — цитирует ТАСС Беглова.
Губернатор добавил, что обстановка и строгость мер во многом зависят от соблюдения людьми санитарных правил и использования средств индивидуальной защиты.
Беглов подчеркнул, что сферы, которые серьёзно пострадали от пандемии, должны продолжать функционировать.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.