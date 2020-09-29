В Петербурге рассказали об эпидемиологической обстановке в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе позволяет воздержаться от новых ограничений.

«Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники — люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — цитирует ТАСС Беглова.

Губернатор добавил, что обстановка и строгость мер во многом зависят от соблюдения людьми санитарных правил и использования средств индивидуальной защиты.

Беглов подчеркнул, что сферы, которые серьёзно пострадали от пандемии, должны продолжать функционировать.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.