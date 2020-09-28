В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.

«Органам государственной власти дал поручение проработать возможность перехода на удалённый режим работы. С такой же рекомендацией правительство города обратилось к руководителям предприятий и организаций», — цитирует РИА Новости Беглова.

Уточняется, что на фоне сезонного всплеска заболеваемости растёт количество инфицированных коронавирусом и число госпитализаций.

Губернатор подчеркнул, что в городе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий и организаций по максимуму перевести сотрудников на удалёнку.