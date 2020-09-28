ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

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Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
  • РИА Новости

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту МИР и уже ею пользуются. Но тем не менее есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — цитируют её «Вести.ру».

При этом у граждан сохраняется возможность выбора альтернативного способа получения пенсии на счёт, к которому не привязана карта, или на сберкнижку.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября детские пособия и пенсии можно будет получить только на карту МИР.

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) уточнили, что на карту МИР планируют перевести пенсии и другие социальные выплаты.

Подробнее — в материале RT.

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