В России с 1 октября изменится порядок получения пенсий на карту

Пенсии и детские пособия с 1 октября можно будет получить только на карту платёжной системы «Мир». Это не будет касаться получающих выплаты наличными или на обычный банковский счёт, к которому карта не привязана, передаёт РИА Новости.

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) рассказали, что получающим пособия на детей «необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир».

В сообщении говорится, что получателям пенсии или иной выплаты из ПФР «необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации».

В НСПК сообщили, что на карту «Мир» планируют перевести, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от ПФР, во-вторых, различные выплаты на детей.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совфеда, сообщил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» индексацию пенсий в 2021 году.