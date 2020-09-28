Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета призвал обеспечить баланс цен и предложения для долгосрочной устойчивости рынка жилищного строительства.
Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья
  • РИА Новости

Путин отметил, что принимаемые меры для поддержки спроса на новое жильё в целом работают.

«Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жильё соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков», — подчеркнул российский лидер.

Он также поручил достичь показателей, когда ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшают свои жилищные условия.

«Для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 млн кв. м в год», — добавил Путин.

При этом он напомнил, что в прошлом году было сдано около 80 млн кв. м жилья.

В то же время, по оценкам экспертов, объём выдачи ипотечных кредитов в 2020 году превысит прошлогодние показатели, указал Путин.

В июле Путин заявил, что у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить