Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья
- РИА Новости
Путин отметил, что принимаемые меры для поддержки спроса на новое жильё в целом работают.
«Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жильё соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков», — подчеркнул российский лидер.
Он также поручил достичь показателей, когда ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшают свои жилищные условия.
«Для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 млн кв. м в год», — добавил Путин.
При этом он напомнил, что в прошлом году было сдано около 80 млн кв. м жилья.
В то же время, по оценкам экспертов, объём выдачи ипотечных кредитов в 2020 году превысит прошлогодние показатели, указал Путин.
В июле Путин заявил, что у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.