Команда подмосковных преподавателей вышла в финал конкурса «Учитель будущего»

Команда подмосковных преподавателей вышла в финал конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Учитель будущего».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы платформы.

«В полуфинале встретились учителя 12 регионов ЦФО — в течение трёх дней они знакомились и делились своим опытом, слушали выступления спикеров и, конечно, проходили испытания», — цитирует издание генерального директора платформы Алексея Комиссарова.

За победу поборются педагоги из Москвы и нескольких областей: Липецкой, Тамбовской, Московской, Калужской, Воронежской, Брянской и Костромской.

Ранее RIA56 сообщило, что две команды из Оренбургской области попали в финал конкурса «Учитель будущего», который является частью проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».