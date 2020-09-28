Путин поручил изучить вопрос реконструкции дорог на южном направлении
- РИА Новости
По словам президента, необходимо сделать всё, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее.
«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России», — сказал Путин.
Президент отметил, что необходимо с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.
Также Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат, не следует откладывать выполнение сложных вопросов на потом.