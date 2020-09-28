Путин поручил изучить вопрос реконструкции дорог на южном направлении

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета попросил правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, ведущих к черноморскому побережью России.

По словам президента, необходимо сделать всё, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее.

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России», — сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.

Также Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат, не следует откладывать выполнение сложных вопросов на потом.