Путин поручил изучить вопрос реконструкции дорог на южном направлении

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета попросил правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, ведущих к черноморскому побережью России.
Путин поручил изучить вопрос реконструкции дорог на южном направлении
  • РИА Новости

По словам президента, необходимо сделать всё, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. 

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России», — сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.

Также Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат, не следует откладывать выполнение сложных вопросов на потом.

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