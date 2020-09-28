Путин поручил не откладывать выполнение национальных целей

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Президент России Владимир Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат, не следует откладывать выполнение сложных вопросов на потом.
Путин поручил не откладывать выполнение национальных целей
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

По словам Путина, все национальные цели России остаются неизменными, несмотря на трудности сегодняшнего дня.

Он перечислил ключевые направления, среди которых «сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий».

«Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решения сложных, системных, проблемных вопросов на потом: «Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом...» Чтобы не было так, как в народе говорят: потом суп с котом. Чтобы работа шла», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года. 

Также Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена.

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