В Кургане прокомментировали смерть врача с коронавирусом
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные оперштаба.
«27 сентября умер врач областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус», — цитирует издание сообщение оперштаба.
Мужчине было 62 года. Он работал в приёмном покое областной больницы терапевтом и по совместительству гастроэнтерологом.
По словам и.о. директора департамента здравоохранения Елены Островских, говорить о причинах смерти рано, так как вскрытия ещё не было.
В оперативном штабе отмечают, что специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.
Семье медика будет оказано содействие.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.