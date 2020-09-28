В Кургане прокомментировали смерть врача с коронавирусом

Короткая ссылка
В Кургане специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по факту смерти врача с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные оперштаба.

«27 сентября умер врач областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус», — цитирует издание сообщение оперштаба.

Мужчине было 62 года. Он работал в приёмном покое областной больницы терапевтом и по совместительству гастроэнтерологом.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Елены Островских, говорить о причинах смерти рано, так как вскрытия ещё не было.

В оперативном штабе отмечают, что специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Семье медика будет оказано содействие.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить