В Кургане прокомментировали смерть врача с коронавирусом

В Кургане специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по факту смерти врача с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные оперштаба.

«27 сентября умер врач областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус», — цитирует издание сообщение оперштаба.

Мужчине было 62 года. Он работал в приёмном покое областной больницы терапевтом и по совместительству гастроэнтерологом.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Елены Островских, говорить о причинах смерти рано, так как вскрытия ещё не было.

В оперативном штабе отмечают, что специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Семье медика будет оказано содействие.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.