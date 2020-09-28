Детский омбудсмен Москвы прокомментировала ситуацию с регистрацией детей в соцсетях

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с регистрацией детей в соцсетях.

«В любом случае нигде нет 6+. По статистике каждый выпускник первого класса (90%) имеет регистрацию в соцсетях. Можем ли мы сказать, что это надо закрыть? Нет, нельзя, уже поздно. Но вопрос доверия: как ребёнок себя в соцсетях ведёт, как он себя там ощущает, куда можно ходить, что такое положительный контент», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ольга Ярославская обратилась к родителям с просьбой рассказать ребёнку об опасностях в онлайн-пространстве и о том, для чего нужен интернет, о его положительных сторонах.

По словам омбудсмена, чёткого ограничения нет, но к этому вопросу должны очень внимательно подходить родители.

Столичный уполномоченный по правам ребёнка отметила, что самое опасное в интернете — это возможность перейти на закрытые сайты и приобрести запрещённые вещества.

«Мы не имеем возможности это блокировать, потому что законодательно нет вариантов. Дети это всё поглощают, пока мы эти законы принимаем», — цитирует издание Ярославскую.

По её мнению, нет единого рецепта, как с этим бороться, важно установить контакт между детьми и родителями, пока нет окончательной законодательной базы.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил регистрировать в социальных сетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей.