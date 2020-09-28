Заммэра Евпатории поместили под домашний арест
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Заместителю мэра и его сообщникам — действующему и бывшему заместителю директора Управления капитального строительства администрации города — предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России.
«Взятку в сумме свыше 10,5 млн рублей они получили путём безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм», — заявили в СК.
Отмечается, что фигуранты признали вину, в связи с чем суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее против замглавы администрации Волгодонска возбудили дело о взятках.