В Самарской области оценили развитие экономических связей с Белоруссией

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о российско-белорусских экономических связях на примере региона.

Об этом сообщает sova.info.

«Сотрудничество наших стран на территории Самарской губернии ярко демонстрирует эффективный процесс интеграции России и Белоруссии. Республика традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнёром региона. По объёму товарооборота с Белоруссией мы постоянно входим в десятку ведущих регионов», — цитирует издание главу региона.

Объём внешнеторгового оборота региона с Республикой Беларусь за первые шесть месяцев 2020 года составил $139,4 млн. Это 64% от показателя 2019 года ($217,8 млн).

По объёму экспорта в Самарскую область Республика Беларусь в первом полугодии 2020-го заняла пятое место в общем списке торговых партнёров региона, по объёму импорта — седьмое.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в беседе с телеканалом «360» рассказала о выходе на экспорт продукции представителей малого и среднего бизнеса.

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