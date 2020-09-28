СК возбудил дело по факту падения легкомоторного самолёта в Волгу

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолёта в Волгу, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«По факту падения самолёта-амфибии в Кстове... возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате происшествия погибли два человека.

В МЧС заявили, что вылет потерпевшего крушение легкомоторного самолёта не был санкционирован.