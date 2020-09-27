МЧС сообщило о двух погибших при падении легкомоторного самолёта в Волгу
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Об этом сообщили в МЧС России.
«В настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — приводит РИА Новости сообщение.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства после инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу.