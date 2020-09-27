МЧС сообщило о двух погибших при падении легкомоторного самолёта в Волгу

В результате падения легкомоторного самолёта в Нижегородской области, согласно предварительной информации, погибли два человека.

Об этом сообщили в МЧС России.

«В настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — приводит РИА Новости сообщение.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства после инцидента.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу.