В Московской области рассказали о ситуации с экспортом

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о выходе на экспорт продукции представителей малого и среднего бизнеса.

«Наш экспорт на 97% несырьевой и неэнергетический, мы в основном поставляем готовую продукцию высокого передела и с большой добавленной стоимостью, например, оборудование, машины, электрооборудование. Также ведётся экспорт фармацевтической и пищевой промышленности. Больше всего мы экспортируем шоколадных кондитерских изделий», — сообщила в беседе с телеканалом «360» Екатерина Зиновьева.

Продукция из Подмосковья экспортируется во многие страны. Среди международных партнёров региона Казахстан, Белоруссия, Китай, Индия и Япония.

Как отметила министр, в период пандемии в целом российский экспорт упал на 23%. Экспорт продукции из Подмосковья не снизился: «Мы остались на прежнем уровне, сохранили свои позиции».

Она рассказала о работе Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Ежегодно в Фонд ВЭД обращается около 1 тыс. компаний, сейчас в Подмосковье около 3 тыс. экспортёров.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.