Гинцбург рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса

Более 5 тыс. человек уже получили вакцину «Спутник V» против нового коронавируса в рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота.

«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тыс. граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава, которая приводит слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ранее стало известно, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота. Все препараты снабжены цифровой маркировкой.