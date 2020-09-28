В Омской области проводится проверка по ситуации с оказанием медпомощи пенсионерке

Короткая ссылка
В Омской области прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ информации о том, что 83-летнюю женщину с пневмонией не захотели госпитализировать.
В Омской области проводится проверка по ситуации с оказанием медпомощи пенсионерке
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные ведомства.

В ведомстве сообщили, что накануне проверки пациентку госпитализировали.

Ей оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

Во время проверки прокуратура оценит, насколько своевременно и качественно женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить