В Омской области проводится проверка по ситуации с оказанием медпомощи пенсионерке
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные ведомства.
В ведомстве сообщили, что накануне проверки пациентку госпитализировали.
Ей оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
Во время проверки прокуратура оценит, насколько своевременно и качественно женщине оказали необходимую медицинскую помощь.
При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.