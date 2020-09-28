В Москве начали включать отопление в жилых домах

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Отопление начали включать в жилых домах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
В Москве начали включать отопление в жилых домах
  • РИА Новости

«По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 мск стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домов», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Бирюков, процедура включения занимает несколько дней. 

Он также рассказал, что социальные объекты начали подключать раньше. Так, тепло подаётся уже почти в 2 тыс. учреждений, добавил заммэра.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в этом году начнётся раньше срока.

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